Selbst in Airbnb-Hochburgen wie Kaprun sind keine Ansuchen eingegangen. „Bisher hat sich keiner gemeldet. Die Vermieter dürften Ausländer sein, die die Regeln nicht kennen“, so Ortschef Manfred Gaßner. Ähnlich ist die Lage in Hallein: Ein paar hätten sich gemeldet, „aber der Zulauf war nicht überwältigend“, sagt Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ).