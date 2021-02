So verwandelte Liensberger die „Blecherne“ in Gold

Beim Mentaltraining sollte man sich realistische Ziele setzen, die man auch erreichen kann. Ich möchte daran erinnern, dass man noch so gut an sich arbeiten kann, aber es auch immer Chancen braucht. Sportler wie Katharina Liensberger können ihre Berufung leben. Aber gerade derzeit gibt es viele Menschen, denen die Chance genommen wurde, wie Gastronomen, Künstler oder Hoteliers. Ich hoffe, dass sie bald wieder ihre Fähigkeiten leben und den Alchemisten-Weg gehen können - ihre Probleme in Glück zu verwandeln.