„Wichtig ist, genauso zu kommen“

Eisbullen verlieren nicht fünfmal in Folge gegen KAC. Die McIlvane-Crew bestätigte mit dem 5:3 in Kärnten die Statistik – auch der fünfte Rotjacken-Versuch schlug fehl. „Für uns war das ein ganz wichtiger Sieg in der Pick-Runde, der bis zum Schluss hart erarbeitet werden musste“, weiß Tom Raffl, der seinen 20. Saisontreffer markierte. Im wiedergefundenen „Paradesturm“ mit Schofield und dem nach Ausfall von Skille (krank) zurückgekehrten Hughes – auch das Duo drückte ab.