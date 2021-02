Für Neuwahl-Ideen in OÖ wird die Zeit etwas kurz

Für die allfällige so weite Vorverlegung des Wahltermins wäre ein Landtagsbeschluss mit Zweidrittel-Mehrheit nötig. Doch nicht einmal ÖVP-Regierungspartner FPÖ will da mitziehen: „Wir sehen dazu keinen Grund“, lässt FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ausrichten: „Die Landesregierung ist im Gegensatz zum Bund voll handlungsfähig und handlungswillig. Unser Vertrauen in den Koalitionspartner ÖVP ist auch noch gegeben.“ Also, so das Haimbuchner-Szenario: „Weiter arbeiten. Kurzes Kräftemessen im Sommer. Ab Herbst wieder weiterarbeiten.“