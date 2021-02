Leck auf Test-Anmeldeseite wird Fall für Justiz

Bohl empfahl Betroffenen darauf zu achten, ob ihre Daten möglicherweise missbräuchlich verwendet werden. „Das kann im Extremfall bis zu Bestellungen im Internet führen. Das Risiko ist hier aber wegen bestehender Sicherheitsnetze äußerst gering. Junk- oder Phishing-Mails oder -SMS wären aber möglich.“ Sollte materieller Schaden entstehen, können diesen Betroffene am Zivilrechtsweg geltend machen. „Die Datenschutzgrundverordnung sieht auch Schadenersatz bei immateriellem Schaden vor“, erklärte Bohl - etwa wenn Würde oder Ehre einer Person verletzt werden. In diesem Fall müssen - so legen es erste Urteile nahe - die psychischen Folgen aber schon erheblich sein, um Geld zu erhalten.