19-Jähriger in Graz durch Messerstich getötet

Am Samstag in den frühen Morgenstunden ist der 19-Jährige schwer verletzt aufgefunden worden - wenig später ist er dann an seinen durch einen Bauchstich verursachten Verletztungen verstorben, wie Hansjörg Bacher auf „Krone“-Anfrage mitteilte. Die Ermittlungen laufen aktuell auf Hochtouren. Weitere Details wollte man vorerst nicht bekanntgeben,