19 Kindergarten-Gruppen bleiben coronabedingt zu

Ein Einzelfall: In ganz Salzburg bleiben derzeit nur knapp zwei Prozent aller Betreuungsgruppen im ganzen Bundesland geschlossen. Das ergab eine Umfrage des Landes in 305 Einrichtungen. Dort werden knapp 75 Prozent aller Kinder betreut. 19 von 1300 Gruppen sind betroffen und bleiben derzeit coronabedingt zu. Demnach sind insgesamt 19 Pädagoginnen infiziert, 37 weitere sind in Quarantäne. Das sind weniger Fälle als im November 2020.