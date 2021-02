Justiz-Inszenierung | Partie gewinnen

Partie gewinnen. Wie weit sind wir denn nun in der Pandemie? Es ist schon einige Tage her, da sprach Gesundheitsminister Anschober, ein ehemaliger Marathonläufer, davon, dass wir in die letzten zehn Kilometer der 42-Kilometer-Strecke eingebogen seien. Bei einem Interview gemeinsam mit Psychiater Michael Musalek verwendete letzterer auch ein Bild aus dem Sport. „Wenn ich ein Handballspiel hernehme, dann sind wir in der zweiten Halbzeit, zehn Minuten nach Wiederbeginn.“ Nachdem ein Handballspiel zwei mal 30 Minuten dauert, liegt die Einschätzung des Psychiaters nicht weit von jener des Ministers. Zu diesem Zeitpunkt im Handballspiel sei man müde, habe das Ziel zwar vor Augen, aber es sei noch weit weg. Musalek: „Und genau da gewinnt man die Partie oder verliert.“ Und was glaubt er, wie diese „Partie“ ausgeht? „Die gewinnen wir bestimmt.“ Na, hoffentlich!