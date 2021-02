Oberösterreich könnte doch schon früher wählen

Spannendes scheint sich gerade im Linzer Landhaus zu tun, hinter den Kulissen natürlich: „Die ÖVP sondiert für die Landtagswahl einen Termin schon Ende Juni, Anfang Juli“, steckte ein Insider der „Krone“. Also kommt womöglich ein Urnengang noch vor den Sommerferien, statt Ende September. Warum? „Weil Ende Juni die Kurzarbeit und die Corona-Wirtschaftshilfen auslaufen“, so der Insider. Bis zum regulären Wahltermin im Herbst könnte sich womöglich eine Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise entwickeln, die sich gewaschen hat. Was in der ÖVP natürlich Erinnerungen an eine andere Krise wecken muss, nämlich die Flüchtlingskrise des Sommers 2015, die ihr im Herbst eine riesige Wahlschlappe beschert und die FPÖ massivst gestärkt hat – siehe die Ergebnisgrafik rechts. Hätte man die Wahl damals vorgezogen, sähen die Mehrheitsverhältnisse in Landtag und Landesregierung sehr anders aus. Auch die SPÖ verlor damals kräftig, was aber mehr am Spitzenkandidaten als an den Umständen lag.