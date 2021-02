Härtere Strafen für Tierquäler finden jetzt Gehör

Tierleid bewegt wirklich parteienübergreifend: Der FPÖ-Landtagsklub setzt nun große Hoffnungen in zwei grüne Minister, Anschober (Tierschutz) und Kogler (Justiz), dass es zu härteren Strafen für Tierquäler kommt. Anschobers Antwort auf eine Landtagsresolution ist am Montag Thema in der Regierungssitzung.