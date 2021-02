17 Beschuldigte: Nazi-Bilder online verschickt

Laut Polizei sind die Beschuldigten zwischen 13 und 21 Jahren alt. Die Polizei Lamprechtshausen war den Jugendlichen im Zusammenhang mit Suchtgift-Ermittlungen auf die Spur gekommen. Insgesamt sollen 56 verschiedene nationalsozialistische und verhetzerische Sticker im Internet veröffentlicht haben. Bei den drei durchgeführten Hausdurchsuchungen stellten die Polizisten neben Mobiltelefonen und Computer auch Suchtmittel und Suchtgiftutensilien sicher. In den Vernehmungen gaben die Beschuldigten sinngemäß an, dass sie sich der Tragweite nicht bewusst waren. Einige gaben an, dass sie einfach zur Gruppe gehören wollten und deshalb die Bilder veröffentlichten. Alle 17 werden angezeigt.