Linzerin schlägt in Eferding neue Seiten auf

Allen Unkenrufen über die Zukunftsperspektiven für den stationären Handel zum Trotz glaubt Melanie Hofinger fest an ihn: Die 27-Jährige, die im Herbst 2018 mit der Übernahme der Veritas-Buchhandlung in Linz zur Unternehmerin wurde, bleibt auf Expansionskurs - und führt nun den Traditionsbetrieb Harrer in Eferding.