Novomatic bringt Anzeige wegen Info-Weitergabe ein

Novomatic geht als Reaktion auf eine journalistische Rechercheanfrage weiter in die Offensive. In der Anfrage hatten die Medien dem Glücksspielkonzern eine Sponsoring- und Spenden-Übersicht vorgehalten, die bei Ermittlungen sichergestellt worden war. Novomatic kündigte am Freitag via Aussendung eine Anzeige gegen Unbekannt wegen „rechtswidriger Informationsweitergabe“ an die Journalisten an.