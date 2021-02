Im Pandemie-Jahr entstand eine neue Single

Abbey Road Studios

Den musikalischen Feinschliff der Aufnahmen, den „Mastermix“ des Sounds, ließ der St. Veiter in den berühmten „Abbey Road Studios“ in London machen, wo ja auch die Beatles produziert haben. Toningenieur Andy Walters, der dort die „Fab Four“ noch erlebt hat, machte dem Kärntner ein großes Kompliment: „This is a fabulous Track!“ - also eine „fabelhafte Aufnahme“.