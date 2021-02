Kramer-Wirbel um Verkürzung, Red Bull scheidet aus

Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky den undankbaren vierten Platz von Sara Marita Kramer bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf, die Niederlage von Red Bull Salzburg gegen Villareal in der Europaleague und den Einzug ins Viertelfinale von Dennis Novak beim Hartplatz-Tennisturnier in Montpellier (alles im Video oben).