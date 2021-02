Seltener Zusammenhalt im Innsbrucker Gemeinderat

Nun alle Fraktionen beim Wirtschaftspaket

Mehr Gemeinsamkeit beim Thema Wirtschaftspaket wünschte sich StR Rudi Federspiel (FPÖ), der die FPÖ mit am Verhandlungstisch wissen wollte. GR Mesut Onay (ALI) plädierte – auch mit Blick auf die Liste Fritz – für mehr Teilhabe der Oppositionsparteien beim Thema Wirtschaftspaket: Onay habe oft von Mit-dem-Rücken-zur-Wand-stehenden Händlern gehört, dass die Liste Fritz bereits vor Ort gewesen wäre. Deren Antrag auf Soforthilfe mit 5 Mio. Euro wurde abgewiesen: Mit 500 Euro pro Betrieb sei keinem geholfen, so die überwiegende Meinung. Zur großen Überraschung nahm sich BM Willi den Wunsch nach Gemeinsamkeit offenbar zu Herzen und lud alle Fraktionen dazu ein, mit am Tisch bezüglich des Wirtschaftspakets zu sitzen.