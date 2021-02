Frühlingshaftes Wetter: Bären beenden Winterruhe

Normalerweise werden Braunbären im März bis spätestens Mai wieder aktiv. Wegen der warmen Temperaturen sind Blanca und Aragon heuer allerdings deutlich früher als sonst aufgestanden. Weil die Allesfresser im Winter nicht genug Nahrung finden, verabschieden sie sich während der kalten Jahreszeit in die Winterruhe - allerdings nicht in den Winterschlaf. So legen sich Braunbären im Herbst in eine Höhle schlafen. Dabei gehen ihr Herzschlag und ihre Atemfrequenz deutlich zurück und ihre Körpertemperatur sinkt um etwa vier bis fünf Grad Celsius. Während dieser Monate nehmen die Tiere weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich.