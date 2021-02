Öko-Ausbau sorgt für Wirbel in Treibach-Althofen

Der Ausbau des weltweiten Chemie-Konzerns Treibacher Industrie AG (TIAG) am Standort Althofen sorgt für Kontroversen: Obwohl Millionen in die Verbesserung des Umweltschutzes fließen sollen, will Nachbar Hans Tilly das Vorhaben aus Sorge vor Schadstoffen bekämpfen. Es gibt mehrere Einsprüche.