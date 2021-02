Kunst-Preisträger des Landes kann nirgendwo proben

„Das ist ein verzweifelter Hilferuf!“ So endet eine an 20 Politiker und Ämter adressierte E-Mail von Robert Kainar, in welcher der Salzburger sein Dilemma schildert: Ab 1. März weiß der Musiker nicht mehr, wo er proben soll. „Ich war viele Jahre im Rockhouse, aber das ist mir mit dem Equipment zu klein geworden. Dann probte ich bei einem Verein und zuletzt – interimistisch geduldet – in einem Gebäude, das jetzt anderen Zwecken zugeführt wird“, erklärt der Schlagzeuger.