Autofahrerin (41) krachte in Heck von Polizeiauto

Zu einem Auffahrunfall zwischen einem Pkw und einem Funkstreifenwagen der Polizei kam es am Donnerstagnachmittag auf der Salzachtal-Bundesstraße in Anif-Niederalm. Das Polizeiauto musste verkehrsbedingt anhalten und wurde von der nachkommenden Lenkerin (41) übersehen. Sie krachte in das Heck des Polizeifahrzeuges, wobei die Beamten leicht verletzt wurden.