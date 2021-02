Traktor mit nur drei Reifen unterwegs

Ohne rechten Vorderreifen war am Donnerstag auf der Obertrumer Landesstraße im Ortsgebiet von Seeleiten (Seeham) ein Traktorfahrer unterwegs. Der Landwirt (61) hatte auf dem Weg in die Werkstatt zur Stabilisierung des Gefährts einen Holzkeil auf der linken Fahrzeugseite befestigt. Staunende Polizisten nahmen wegen Gefahr im Verzug an Ort und Stelle die Kennzeichen und den Zulassungsschein ab.