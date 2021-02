Novomatic: Keine Einflussnahme auf Politiker

Am Tag vor der Einvernahme von Finanzminister Gernot Blümel in der Causa Novomatic hat der niederösterreichische Glücksspielkonzern einen ungewöhnlichen Schritt unternommen und Recherchefragen mehrerer Medien veröffentlicht und diese auch gleich beantwortet. In seinen Antworten auf die 13 Fragen weist das Unternehmen jeden Zusammenhang zwischen Sponsoring-Aktivitäten und einer direkten Einflussnahme auf Politiker zurück.