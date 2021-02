Aufgemotzte Zweiräder aus dem Verkehr gezogen

Zwei Moped-Fahrer in Hallein und ein Motorrad-Fahrer in der Stadt Salzburg wurden gestern und vorgestern von der Polizei gestoppt. In allen Fällen wurden die Zweiräder wegen technischer Veränderungen aus dem Verkehr gezogen. Die Mofas waren zu schnell, das Motorrad zu laut. Auch einen alkoholisierten Moped-Fahrer erwischten die Polizisten.