Mädchen lief hinter Bus plötzlich auf die Fahrbahn

Der 60-jährige Lenker aus dem Bezirk Klagenfurt-Land war gegen 11.15 Uhr mit seinem Firmenauto auf der St. Peter Straße in Klagenfurt unterwegs. Im Gegenverkehr stand ein Stadtwerkebus im Haltestellenbereich. Als der Mann an diesem vorbeifuhr, lief plötzlich eine 14-jährige Schülerin hinter dem Bus hervor und versuchte unmittelbar vor dem Pkw über die Straße zu laufen. Trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung und einem Ausweichmanöver kollidierte das Fahrzeug mit dem Mädchen. Die 14-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und musste mit der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.