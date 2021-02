Drogenbande in Klagenfurt ausgeforscht

6,5 Kilo Haschisch und 2500 Stück Ecstasy-Tabletten hat eine afghanische Bande an 110 Abnehmer (14 bis 17) über mehr als ein Jahr in den innerstädtischen Parks der Landeshauptstadt verkauft. „Der Straßenverkaufswert liegt im sechsstelligen Bereich“, gibt die Klagenfurter Polizei am Mittwoch bekannt. Als Haupttäter konnten ein 18-jähriger und ein 17-jähriger Afghane ausgeforscht werden. Die beiden Afghanen besorgten die Suchtmittel und verteilten sie an sechs junge Subdealer im Alter von 15 bis 17 Jahren. Einen Teil des Erlöses überwiesen die Asylwerber nach Afghanistan. Die jungen Täter wurden der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ermittlungen hinsichtlich weiterer Abnehmer laufen.