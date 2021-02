Verfahren gegen Bayern-Star Jerome Boateng

Ende Dezember 2019 ist laut der „Zeit“ ein Verfahren eröffnet worden, im Juni 2020 aber vorläufig eingestellt worden. Neue Erkenntnisse in diesem Fall brachte die Obduktion von Kasia Lenhardt. So erklärte Oberstaatsanwältin Anne Leidling in der „Bild“: „Das Verfahren wurde am 10. Februar 2021 wieder aufgenommen, weil uns im Rahmen des Todesermittlungsverfahrens in Berlin neue Erkenntnisse erreicht haben, die Hinweise auf eine mögliche Fortführung des Verfahrens geben könnten. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.“