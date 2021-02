FPÖ-Funktionär sieht „faschistische Züge beim LH“

„Vor 80 Jahren“

Denn der bekennende Demonstrant gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung wirft Stelzer „faschistische Züge“ vor, weil dieser meinte, man werde „das gewohnte normale Leben künftig nur mit einer Impfung leben können“. Stadlmann knüpft dabei ausdrücklich an die Zeit „vor 80 Jahren“ an, wie man in seinem Posting vom 29. Dezember 2020 nachlesen kann: „Vor 80 Jahren hat ja auch die ,Lebensrealität’ alles geregelt. Andersdenkende, Kranke, Behinderte und schließlich Juden wurden dadurch vom Leben systematisch ausgegrenzt und letztlich ermordet.“ Siehe auch Ausriss-Beleg oben.