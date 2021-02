In diesen Fällen sagen wir Danke!

Geld nach Flugstorno zurückgezahlt

Drei Flüge nach Moskau hatte Johann W. aus Wien für Juni letzten Jahres gebucht. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden diese dann storniert. Herr W. gab einen Antrag auf Kostenrückerstattung persönlich beim Schalter der Fluglinie am Flughafen ab. Doch dann herrschte Funkstille. „All meine telefonischen Urgenzen sind bis jetzt im Sand verlaufen, ich werde immer nur vertröstet“, teilte Herr W. mit. Wir haben uns an Austrian Airlines gewandt und die Nachricht erhalten, dass die Kosten rückerstattet werden, was nun bereits veranlasst wurde.