Dank Tablet: Eine „Stimme“ für den kleinen Niclas

„Feuerwehrauto“, ertönt eine Stimme, als Niclas das Symbol auf seinem blauen Tablet antippt. Der Bub strahlt, auch seine Mutter lächelt. „Wenn Nici sein Spielzeug haben will, kann er mir das jetzt sagen“, so Sabine Pessenteiner aus Saalfelden (Sbg.). Niclas, der im Rollstuhl sitzt, lernt in der der dritten Klasse Sonderschule gerade die Buchstaben. Für den aufgeweckten Buben ist das besonders wichtig. Aufgrund eines seltenen Gendefekts kann er aber nur einzelne Laute artikulieren. „Mit dem Gerät kann er Fotos und Videos machen oder ganze Sätze bilden.“ Dabei helfen neben Buchstaben tausende Symbole. Auch eigene Fotos kann man einspeichern. Will Niclas „Papa“ sagen, klickt er einfach auf ein Bild seines Vaters.