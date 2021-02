Vlies-Engpass kostet Polstermöbelspezialist Nerven

Die Mitarbeiter im Außendienst, Sachbearbeiter und Beschäftigte in den Schauräumen sind aktuell in Kurzarbeit - sonst ist Polstermöbelspezialist Joka aber mit Vollgas unterwegs. Nur ein coronabedingter Engpass an Taschenfederkern kostet das Familienunternehmen, das heuer sein 100-Jahre-Jubiläum feiert, Nerven.