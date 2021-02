Nicht körpernah: Kein Corona-Test bei Fahrstunde

Kurt C. ist Fahrlehrer mit Leib und Seele. Und er ist auch dankbar, dass er nach wie vor arbeiten darf und nicht Covid-bedingt Zwangspause hat. Aber er macht sich Gedanken - über seine Gesundheit und die von Tausenden anderen Fahrlehrern und -schülern. Denn in der Fahrstunde ist man sich situationsbedingt sehr körpernah, sitzt Schulter an Schulter. Aber für das Fahrschulauto gilt keine Covid-Testpflicht. „Wir Fahrlehrer sind quasi gezwungen, eine körpernahe Dienstleistung zu erbringen. Beim Testen hat man auf uns aber vergessen“, wundert sich der Wiener.