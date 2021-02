Salzburger attackieren Polizisten

Am Dienstagmorgen um sechs Uhr Früh befragten Polizisten eine stark alkoholisierte Frau in ihrer Wohnung nach einem Vorfall. Das schien der 45-Jährigen aber so gar nicht zu passen, denn sie setzte sich gegen die Polizisten so massiv zur Wehr, dass eine Beamtin verletzt wurde. Sie wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.