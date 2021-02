Salzburger gewinnen Thriller bei den Vienna Caps!

Ein Finish mit nicht zu überbietender Spannung brachte das Duell zwischen den Vienna Capitals und Red Bull Salzburg am Dienstag in der ICE Hockey League! Nach drei Toren in den letzten 70 Sekunden gewannen die Salzburger in Wien mit 4:3 nach Penaltyschießen. Tabellenführer HCB Südtirol besiegte Fehervar mit 4:3 und liegt bei Halbzeit der Platzierungsrunde drei Punkte vor dem spielfreien KAC. In der Qualifikationsrunde haben die Graz99ers für 24 Stunden die Führung übernommen.