Autsch! Serien der Steirer-Klubs gingen zu Ende

Alles aufgelegt für den nächsten Streich der Oststeirer? Denkste! Die Juniors OÖ machten im Wr. Neustädter Ausweichstadion das Spiel, Lafnitz kam nicht in die Gänge, geschweige denn in die Zweikämpfe, lief hinterher. Die Führung dennoch glücklich: Weil Schiri Talic ein Gremsl-Handspiel gesehen haben will, gab’s Elfer. Sabitzer traf trocken zum 0:1 (20.). Vor der Pause fast das 0:2, das fing sich Lafnitz aber gleich nach der Pause ein. Bei einem harmlosen Hong-Weitschuss schaute Goalie Zingl nicht gut aus (48.). Danach aber umso besser, er vereitelte weitere Hochkaräter der Linzer. „Die Liga ist so eng, jeder kann jeden schlagen“, hatte Lafnitz-Coach Philipp Semlic nach dem siebenten Sieg gemeint. Er sollte Recht behalten.