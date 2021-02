Basketball: Bullen trampeln noch auf Platz eins

Und am Ende gewinnen im Basketball immer die Kapfenberger! War auch Dienstag am Abend in der Walfersamhalle so: Der Serien-Meister aus der Steiermark rund um Topscorer Alex Herrera (19 Punkte) holte sich mit einem 77:72 gegen Klosterneuburg im Nachtragsspiel verspätet noch den ersten Platz im Grunddurchgang der Superliga.