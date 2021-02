Nicht viel Impfstoff in Sicht

Kurzfristige Lieferung macht Planung schwer

„Wir wissen erst am Ende der Woche, was in der kommenden Woche verimpft werden kann“, sagt Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP). Das mache die Koordination mit den Impf-Stellen schwierig. „Erst wenn wir die Menge kennen, die wirklich nach Salzburg geliefert wird, geben wir die Bedarfserhebung von den Impf-Stellen frei. Dann wird nach einem Schlüssel aufgeteilt“, erklärt er. Die Verträge mit den Impf-Herstellern sind auf EU-Ebene geschlossen worden, hier wurden auch die ursprünglichen Liefermengen vereinbart.