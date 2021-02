Oststeirer erwürgte beinahe seine Nachbarin

Bier, Wein, Wodka – all das stand auf der persönlichen Getränkekarte eines Oststeirers (57) und seiner Nachbarin, mit der er auch – mehr oder weniger – eine Beziehung führte. So auch im Juli des Vorjahres. „Wir waren rauschig“, erklärt der Angeklagte Richterin Barbara Schwarz, „auf einmal rinnt mir die Blutsuppn runter.“ Einfach so habe sie ihm ins Gesicht geschlagen.