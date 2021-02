Neuer Förderpreis für Umweltschutz in den Alpen

Kreative und innovative „grüne“ Ideen gesucht!

Doch das Umdenken hat bereits begonnen, auch bei Unternehmen. Vitalpin hat daher den neuen Förderpreis „KlimaInvestement“ ins Leben gerufen. Vor allem in der alpinen Tourismusbranche soll so Nachhaltigkeit gefördert werden. Vitalpin kooperiert dabei mit Firmen, wie z. B. Zanier, Hofer und Lidl, um Geld zu lukrieren. 65.000 Euro sind so für die erste Runde zusammengekommen. Das Geld soll nun an Projekte gehen, die dauerhaft Treibhausgase einsparen wollen. Dafür kann man sich bei Vitalpin bis Juni mit einem ausgearbeiteten Projekt bewerben. Eine hochkarätige Jury, u. a. mit dem ehemaligen Profisportler Felix Neureuther, sucht dann die besten Ideen aus. „Eintagsfliegen sollen es nicht sein“, sagt Jury-Vorsitzender Franz Fischler. Es gibt sechs Bereiche, die gefördert werden sollen: Mobilität, Energieeffizienz, Verwendung und Investment von erneuerbaren Energien, Kohlenstoffsenke, Förderung der Biodiversität und Initiativen zur Kreislaufwirtschaft.