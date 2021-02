Gutscheine gewinnen: Under Armour in Österreich!

Der Run auf funktionale und optisch ansprechende Sportbekleidung lässt nicht nach. Dass Under Armour beides kann, hat der US-amerikanische Sportartikelhersteller schon vor langer Zeit bewiesen und somit Sport-Größen und Promis für sich gewinnen können. Zum ersten Mal lässt sich die Marke nun auch in Österreich nieder - und zwar in der PlusCity in Pasching (OÖ). Dort eröffnet am 1. März das 256m² große Brand House, bei dem man nicht nur Trainingsbekleidung shoppen kann, sondern auch alles rund um Sportstyle, Golf und Running findet.