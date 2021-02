Anrufer erschleichen sich Zugriff auf Computer

Die Polizei Salzburg rät in solchen Fällen:

- Keine Daten an fremde Personen via Telefon o. ä. übermitteln.

- Die Firma Microsoft ruft keine Personen aus eigenem Antrieb an.

- Sollte sich der Täter bereits beim Opfer-PC angemeldet haben - sofort die Internetverbindung kappen und auflegen.

- Keine Kreditkartendaten o. ä. weitergegeben: Ansonsten eine entsprechende Sperre durch die Bank veranlassen.

- Keine „Selfies“ von sich selbst und dem Reisepass erstellen, geschweige denn an jemanden weitersenden.

- Im Falle der „vollendeten Tat“: Sofortige Anzeigeerstattung auf einer Dienststelle.

- Die betroffenen Medien (PC, Handy etc…) bis zur Analyse durch die Kriminalpolizei nicht verändern oder zu löschen versuchen.