Lange Nacht der Bewerbung: IT-Experten gesucht!

In nur zwei Minuten brillieren

200 motivierte Bewerber können sich auf einen Platz bei der Langen Nacht der Bewerbung freuen und damit gleich mehrere Gespräche an einem Abend führen. Mit dem Handbuch „How to Pitch“ und dem Online-Vortrag „Anders bewerben“ von Karrierecoach Pfob erfahren die Bewerber aber schon vorab, wie ein gelungener Pitch aussieht - und wie man seine Fähigkeiten in nur zwei Minuten auf den Punkt bringt.