Hofer und die Hofburg | Masken für China

Masken für China. Und was tut sich Neues rund um Corona? Wir berichten in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“ unter anderem über die Mathematiker, die es für möglich halten, dass die Infektionszahlen noch einmal deutlich steigen. Im Fokus haben wir heute auch die seit beinahe einem Jahr total gesperrte Nachtgastronomie, die einen lauten Hilferuf („Wir bluten finanziell völlig aus“) an die Regierung richtet, während es an den Grenzen allein im Februar schon zu 15.000 Rückweisungen kam. Ein echtes Gustostückerl ist die Erinnerung an einen Bericht vom 23. Februar 2020 über einen „Hilfsflug für China“. Denn in der Nacht zuvor hatte damals eine Maschine mit 100.000 Schutzmasken in Richtung des damaligen Corona-Epizentrum abgehoben. Wie wir wissen, hat sich die Situation sehr rasch umgekehrt. Und immer noch landen regelmäßig Frachtmaschinen mit Masken aus China in Wien.