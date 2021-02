Frachter „Cygnus“ dockt mit Nachschub an ISS an

Zwei Tage nach seinem Start hat der Raumfrachter „Cygnus“ am Montag an der Internationalen Raumstation ISS angedockt (Video oben). Die unter anderem mit Würmern und 3,6 Tonnen Nachschub beladene Kapsel sei am 22. Februar an der ISS angekommen, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA via Twitter mit.