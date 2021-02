Kultur-Eiszeit in der Stadtpolitik

Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) sieht das Projekt auf den Hannak-Gründen noch in der Startphase und die Forderung nach mehr Transparenz als verfrüht. „Dass wir schon seit Oktober mit diesem Standort planen, ist eine Lüge. Wir haben lange nach Alternativen gesucht und sind noch immer bei der Grobplanung. Raumkonzept und technische Ausstattung der Proberäume werden genau so sein, wie sie damals mit den Kulturvereinen für die Rauchmühle erarbeitet worden sind. So viel Kompetenz kann man meinen Mitarbeitern im Kulturamt schon zutrauen“, kontert Auinger.