Eltern sauer: Schulabstrich nicht fürs Reintesten

„Ich verstehe nicht, wieso diese Tests nicht auch beim Friseur gelten“, berichtet eine Mutter aus Salzburg-Stadt, die anonym bleiben will. Ihre Tochter müsste dringend zum Haare schneiden – doch weigert sie sich, den Abstrich durch Nase oder Rachen zu machen. Kein Einzelfall, wie Elternvertreter Helmuth Schütz bestätigt: „Wenn ich allein bei einer Fußpflegerin oder eben einem Friseur sitze, dann reicht der Nasenbohr-Test nicht. Aber für Kinder, die mit 20 anderen in einem Raum sitzen, schon.“ Für Schütz keine Testfrage, sondern eine Vertrauensfrage seitens der Regierung. „Man traut uns offenbar nicht so viel Hausverstand zu, diese Nasenbohr-Tests selbst durchzuführen.“