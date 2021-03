Salzburger Startup digitalisiert Pergola-Beratung

Ein junges Unternehmen aus Salzburg digitalisiert die Lamellen-Terrassendachberatung: Mit einem internationalen Alutech-Hersteller hat sich das neugegründete Startup my-pergola24.com in kurzer Zeit einen Namen gemacht. Ein sehr kundenfreundlicher Konfigurator lässt freistehende Dächer bis zu 13,5 x 13,5 m in Echtzeit planen und zeigt fotoreale Darstellungen mit über 200 RAL-Farben und zahlreichen Extras. Vor allem die Extras haben es in sich, denn die Qualität und der Preis sind hier wirklich führend. So kosten z.B. reißfeste und windbelastbare motorisierte ZIP-Rollos bis zu -75 % weniger als vergleichbare Markenmodelle. Tests zeigen, dass selbst Windstärken über 80 km/h bis teils 126 km/h die Rollos nicht zum Reißen bringen.