Tests in Schulen zu 80 Prozent bestätigt

Fleißig wird seit dem Start des Präsenzunterrichts nach den Semesterferien mittels Selbsttest in niederösterreichischen Schulen kontrolliert. Bei 69 Schülern schlug in der vergangenen Woche der Anterio-Nasal-Test positiv an. Die Auswertungen der anschließenden PCR-Nachtestungen haben laut Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister neuerlich die Ergebnisse aus der ersten Woche bestätigt: Knapp 80 Prozent der Fälle haben sich durch die Nachkontrolle als bestätigt erwiesen. Somit konnte durch die Checks ein möglichst sicherer Schulbetrieb ermöglicht werden.