Burgenland-Extrem-Tour: Raus in die Natur!

Aus der simplen Idee, mitten im Winter den Neusiedler See zu umrunden, wurde aus sportlicher Sicht ein Mega-Ereignis. Bei der ersten 24-Stunden-Burgenland-Extrem-Tour 2012 waren gerade einmal 60 Hobby-Athleten am Start. Saison für Saison stieg die Zahl der Fitness- und Freiluft-Junkies sprunghaft auf Tausende an. Zu Fuß unterwegs zu sein, sich zu bewähren, der Kälte zu trotzen und an den Herausforderungen zu wachsen - all das lockt seit einem Jahrzehnt bewegungsfreudige Menschen aus ganz Europa ins mitunter arktische Burgenland.