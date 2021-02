Flugzeugteile fallen vom Himmel ++ Equal Pay Day

Flugzeugteile einer Boeing 777 stürzen am Wochenende vom Himmel und treffen Wohngebiete in Colorado. Und außerdem: Gestern war „Equal Pay Day“, heißt: Bis dahin haben Frauen in Österreich in diesem Jahr gearbeitet ohne bezahlt zu werden. Das und mehr gibt´s jetzt bei „PUSH“ mit Anna Illenberger.