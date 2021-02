Geschichtsträchtiger Coup: 105-Kilo-Kokainfund

Frühling 2011: Lange ermittelte die kroatische Polizei bereits gegen ein Paar aus dem Land am Balkan. Schnell heckten die Behörden einen Plan aus. Während einer Autofahrt des Paares von Stuttgart über Salzburg nach Slowenien solle in Absprache mit dem Bundeskriminalamt ein Zugriff erfolgen, so die Idee für die Operation. Als sich die beiden am 12. April von Deutschland auf den Weg nach Slowenien machten, witterten die Salzburger Fahnder ihre Chance.